***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 11:25
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841480
BIST
11:37101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,49
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:376,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:377,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:37385,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,76
|Açılış
|: 385,59
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.057.166
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.635.316
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|5.475.654
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|12.248.204
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|35.963.844
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|10.803.536
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|282.408.672
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|257.372.618
|% 0,85
|
|GARAN
|8,39
|217.491.524
|% -0,24
|
|ASELS
|27,48
|199.732.793
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,45
|152.248.534
|% 2,87
|
|PETKM
|3,61
|282.408.672
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|78.786.174
|% 0,93
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|127.046.580
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,12
|73.786.961
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6882
|8,7317
|% 0,55
|
|Frank
|7,1583
|7,2015
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,70
|
|Tam
|2.536
|2.591
|17,00
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,00
|26,00
|1,78
|