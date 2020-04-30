***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:13
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841535
BIST
14:59101.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -142,80
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:596,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:597,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:59385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,66
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,38
|81.565.340
|% 9,92
|
|TACTR
|4,68
|1.887.940
|% 9,86
|
|ETILR
|3,15
|956.205
|% 9,76
|
|EGCEY
|0,68
|755.415
|% 9,68
|
|TKURU
|13,63
|909.546
|% 9,39
|
|ARDYZ
|27,90
|14.199.035
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.829.601
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|RODRG
|2,46
|700.456
|% -9,89
|
|SALIX
|6,00
|54.251
|% -9,64
|
|HUBVC
|22,14
|217.082.820
|% -8,29
|
|KFEIN
|17,62
|137.004.562
|% -2,33
|
|MPARK
|15,20
|129.288.502
|% 0,26
|
|SOKM
|11,07
|128.202.553
|% -4,16
|
|SMART
|10,27
|109.492.380
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,08
|104.487.802
|% 0,00
|
|BERA
|3,89
|60.527.282
|% 1,57
|
|SOKM
|11,07
|128.202.553
|% -4,16
|
|SMART
|10,27
|109.492.380
|% -4,47
|
|ENJSA
|7,69
|73.747.589
|% 3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7159
|8,7596
|% 0,87
|
|Frank
|7,1641
|7,2072
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|2,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:13PINSU
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 100 adet işlem
-
15:12RODRG
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 641 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 93 artarak (% 0.02 ) 119, 156
-
15:11XU100
Endeks 101, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 7, 425.00 milyon TL de
-
15:11ESCOM
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 382, 370 adet işlem