***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:32
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842571
BIST
14:5398.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,76
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:537,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:537,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:53386,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,80
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|19,73
|32.589.265
|% 2,97
|
|ALARK
|4,63
|71.882.244
|% 1,54
|
|ADEL
|12,66
|1.540.802
|% 1,52
|
|AKSA
|6,25
|11.078.614
|% 1,30
|
|AGYO
|1,58
|3.069.672
|% 1,28
|
|ADBGR
|6,88
|3.788.171
|% -7,15
|
|ADNAC
|2,11
|19.347.956
|% -7,05
|
|AKCNS
|8,07
|9.342.220
|% -6,60
|
|ADANA
|9,77
|12.231.833
|% -6,51
|
|AFYON
|2,81
|376.870.633
|% -4,42
|
|AFYON
|2,81
|376.870.633
|% -4,42
|
|ASELS
|26,56
|218.214.206
|% 0,76
|
|AKBNK
|5,72
|163.087.592
|% -0,17
|
|ALARK
|4,63
|71.882.244
|% 1,54
|
|ARCLK
|16,02
|60.664.466
|% -1,23
|
|AFYON
|2,81
|376.870.633
|% -4,42
|
|AKBNK
|5,72
|163.087.592
|% -0,17
|
|ALARK
|4,63
|71.882.244
|% 1,54
|
|AYEN
|3,28
|47.838.018
|% -2,09
|
|ADNAC
|2,11
|19.347.956
|% -7,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7848
|8,8289
|% 0,54
|
|Frank
|7,2540
|7,2977
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-5,89
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.524
|-1,60
|
|Tam
|2.545
|2.585
|-1,60
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|-0,80
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,73
|14,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|
Seans Raporu
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