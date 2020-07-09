***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:41
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858321
BIST
17:42116.894
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -1.818,89
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
116.892
17:426,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:427,7616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:42399,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 399,63
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.131.432
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|35.101.802
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.984.111
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|15.147.855
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|24.920.438
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.846.059
|% -10,00
|
|TURGG
|61,05
|12.206.803
|% -9,96
|
|PEKGY
|9,62
|77.333.804
|% -9,93
|
|GEREL
|5,34
|45.693.997
|% -9,80
|
|EDIP
|2,43
|30.363.516
|% -9,67
|
|SISE
|6,55
|3.642.153.006
|% 2,83
|
|THYAO
|11,67
|1.666.798.645
|% 3,18
|
|TRKCM
|4,71
|1.357.871.249
|% 9,28
|
|EKGYO
|2,23
|1.307.990.527
|% -2,19
|
|ODAS
|2,65
|1.099.788.937
|% -2,21
|
|EKGYO
|2,23
|1.307.990.527
|% -2,19
|
|SISE
|6,55
|3.642.153.006
|% 2,83
|
|ODAS
|2,65
|1.099.788.937
|% -2,21
|
|TRKCM
|4,71
|1.357.871.249
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,19
|826.374.805
|% -2,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6472
|8,6905
|% 0,28
|
|Frank
|7,2851
|7,3290
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,10
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|11,70
|
|Tam
|2.671
|2.685
|12,00
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|5,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|-0,99
|
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