***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:31
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882994
BIST
10:471.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.209
10:477,7948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:479,2507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2461
10:47481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,28
|Açılış
|: 481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KARTN
|1.125,70
|863.412
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|63.216.294
|% 9,99
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|MERKO
|19,24
|19.397.018
|% 9,94
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|112.499.609
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,64
|347.212.203
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|206.224.959
|% 2,03
|
|GARAN
|7,50
|177.874.706
|% -0,40
|
|ESEN
|21,10
|162.107.997
|% 5,55
|
|DGKLB
|3,26
|145.380.625
|% 2,84
|
|TSKB
|1,64
|347.212.203
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|206.224.959
|% 2,03
|
|DGKLB
|3,26
|145.380.625
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,36
|104.433.826
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,50
|99.189.741
|% -1,19
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7896
|7,7970
|% -0,20
|
|Euro
|9,2471
|9,2566
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2253
|10,2766
|% -0,15
|
|Frank
|8,5790
|8,6307
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0737
|2,0841
|% -0,15
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-4,24
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,12
|