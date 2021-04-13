***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:18
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927109
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
18:059,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05456,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,45
|Açılış
|: 456,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.776.974
|% 10,00
|
|QUAGR
|21,90
|1.237.898
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.782.534
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.669.431
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.438.115
|% 9,97
|
|MERIT
|197,10
|793.399
|% -10,00
|
|SAYAS
|30,78
|25.505.336
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.695.647
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.216.500
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.078.385.371
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.328.198.361
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|852.864.595
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|721.675.523
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|656.236.610
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|585.919.956
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.405.893
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|317.501.998
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.328.198.361
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.078.385.371
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1362
|8,1384
|% -0,14
|
|Euro
|9,7122
|9,7176
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1544
|11,2104
|% -0,11
|
|Frank
|8,7981
|8,8511
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1654
|2,1762
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|10,17
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,13
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|0,47
|
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