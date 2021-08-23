***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 10:31
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959947
BIST
13:211.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:218,4727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:219,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:21487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:21
|BRLSM
|11,01
|556.683.731
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.099.379
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.615.741
|% 9,96
|
|MAALT
|179,00
|21.562.782
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.238.644
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,86
|9.247.070
|% -5,62
|
|GARAN
|9,51
|583.195.440
|% 1,49
|
|BRLSM
|11,01
|556.683.731
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|529.774.168
|% 2,53
|
|SASA
|28,34
|452.154.513
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,73
|344.687.808
|% 2,50
|
|GARAN
|9,51
|583.195.440
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,73
|344.687.808
|% 2,50
|
|SISE
|8,92
|529.774.168
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|334.852.654
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.683.731
|% 9,99
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4710
|8,4727
|% -0,14
|
|Euro
|9,9295
|9,9353
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5443
|11,6022
|% 0,18
|
|Frank
|9,2025
|9,2579
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% -0,12
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|