***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 16:54
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979451
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2845
En Yüksek
|Değişim
|: -4,08%
|| -0,5228
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7600
En Yüksek
|Değişim
|: -4,69%
|| -0,6773
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05703,12
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -35,43
|Açılış
|: 703,12
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|47.307.260
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.455
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.337
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.419.619
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.076.766
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.163.006
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.950.011.479
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.350.774.555
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.638.476.242
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.534.126.168
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.488.651.742
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.638.476.242
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.950.011.479
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.534.126.168
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.333.316.582
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.163.006
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-9,45
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,83
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|-0,59
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,07
|