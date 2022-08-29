***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 17:45
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058925
BIST
18:003.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 18,06
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0018,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0018,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0743
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:001.016,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.016,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:58
|DYOBY
|18,64
|65.961.282
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|41.915.328
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|41.096.720
|% 9,95
|
|BJKAS
|7,64
|248.381.353
|% 9,93
|
|VAKBN
|6,65
|1.962.440.859
|% 9,92
|
|HKTM
|19,28
|655.820.766
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|4.763.358
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.567.964
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.868.178
|% -9,91
|
|PETKM
|13,59
|5.818.015.289
|% 3,74
|
|THYAO
|70,50
|5.783.472.321
|% 1,15
|
|YKBNK
|6,87
|3.774.631.935
|% -1,86
|
|HALKB
|7,82
|3.506.408.589
|% 9,68
|
|GARAN
|24,42
|3.309.766.815
|% -2,32
|
|YKBNK
|6,87
|3.774.631.935
|% -1,86
|
|EKGYO
|4,05
|2.014.215.293
|% 2,27
|
|HALKB
|7,82
|3.506.408.589
|% 9,68
|
|PETKM
|13,59
|5.818.015.289
|% 3,74
|
|ISCTR
|7,95
|3.078.469.098
|% 2,85
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1755
|18,1974
|% 0,18
|
|Euro
|18,1559
|18,1700
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,1997
|21,3060
|% -0,29
|
|Frank
|18,6781
|18,7907
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,14
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.816
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,80
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR