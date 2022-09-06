***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:18
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060436
BIST
12:503.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,75
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:5018,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
12:5018,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:501.003,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.003,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ICBCT
|8,72
|98.864.241
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.281.932
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.013.365
|% 9,87
|
|INVEO
|18,49
|197.737.516
|% 9,41
|
|MTRKS
|38,52
|9.263.058
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.555.859
|% -9,95
|
|DMSAS
|8,70
|11.529.858
|% -9,66
|
|BJKAS
|7,40
|157.073.847
|% -8,19
|
|ULUSE
|120,40
|15.565.974
|% -7,03
|
|YKBNK
|8,05
|6.013.131.489
|% -0,74
|
|EREGL
|31,92
|5.598.428.383
|% 3,03
|
|AKBNK
|14,85
|4.054.978.077
|% 4,65
|
|EKGYO
|4,57
|3.346.450.485
|% 4,34
|
|SISE
|25,48
|3.307.828.744
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,57
|3.346.450.485
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,05
|6.013.131.489
|% -0,74
|
|AKBNK
|14,85
|4.054.978.077
|% 4,65
|
|ISCTR
|10,04
|2.525.147.496
|% 4,15
|
|KRDMD
|13,69
|3.248.472.170
|% 6,29
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2204
|18,2344
|% 0,10
|
|Euro
|18,1499
|18,1622
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0748
|21,1805
|% 0,71
|
|Frank
|18,5276
|18,6392
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8353
|4,8596
|% 0,07
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,01
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.771
|6.822
|10,00
|
|Yarım
|3.299
|3.336
|5,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,09
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-2,34
|