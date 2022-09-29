***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 16:59
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065948
BIST
17:513.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -71,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5118,5288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5118,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1010
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1637
En Düşük
17,8996
17:51983,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,30
|Açılış
|: 983,49
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BFREN
|1.390,40
|25.151.629
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|218.198.471
|% -9,99
|
|ULUFA
|4,68
|5.541.972
|% -9,83
|
|AVOD
|2,37
|86.282.262
|% -9,54
|
|SMRTG
|58,90
|580.454.714
|% -8,40
|
|SILVR
|26,48
|20.870.781
|% -8,37
|
|THYAO
|67,50
|4.152.534.253
|% -2,10
|
|YKBNK
|7,03
|2.206.685.457
|% -0,42
|
|SASA
|64,95
|1.958.546.406
|% -3,92
|
|TUPRS
|294,10
|1.756.066.977
|% -0,14
|
|SISE
|25,48
|1.477.557.174
|% -2,15
|
|SKBNK
|1,86
|997.455.764
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|1.055.845.743
|% 4,70
|
|EKGYO
|3,74
|1.458.744.932
|% -3,36
|
|YKBNK
|7,03
|2.206.685.457
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,21
|934.759.642
|% -6,96
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5133
|18,5288
|% 0,06
|
|Euro
|18,1013
|18,1208
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3408
|20,4428
|% 1,26
|
|Frank
|18,7975
|18,9107
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9124
|4,9371
|% 0,31
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-5,47
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.603
|6.688
|-93,00
|
|Yarım
|3.213
|3.269
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|87,76
|87,76
|-0,29
|