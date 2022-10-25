***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:52
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073883
BIST
12:284.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 22,29
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:2818,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:2818,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0513
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:28983,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,07
|Açılış
|: 983,26
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,51
BIST En Aktif Hisseler12:28
|AGYO
|8,36
|22.018.986
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|273.793.581
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.963.473
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.221.457
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|436.719.902
|% 9,99
|
|GESAN
|142,20
|535.473.241
|% -10,00
|
|ALKA
|39,52
|223.202.091
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|62.111.125
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|214.213.157
|% -9,89
|
|YEOTK
|47,98
|85.005.413
|% -9,81
|
|THYAO
|101,60
|2.824.053.834
|% 2,11
|
|SASA
|105,80
|1.482.550.490
|% 5,80
|
|SISE
|33,14
|1.354.829.902
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,60
|1.330.482.824
|% 2,45
|
|AKBNK
|15,75
|1.289.874.427
|% 1,88
|
|TSKB
|3,12
|745.238.294
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,68
|1.110.625.230
|% 1,08
|
|SKBNK
|2,14
|490.341.238
|% 8,08
|
|YKBNK
|9,60
|1.330.482.824
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,94
|1.106.659.387
|% 2,90
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6110
|% 0,15
|
|Euro
|18,3772
|18,3830
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,0118
|21,1172
|% 0,46
|
|Frank
|18,4970
|18,6084
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,72
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.633
|6.717
|-52,00
|
|Yarım
|3.232
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,35
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|-0,93
|