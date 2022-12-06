***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 13:58
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084751
BIST
14:334.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 36,54
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:3318,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:3319,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0750
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7600
En Düşük
19,6100
14:331.064,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.064,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,82
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BARMA
|122,10
|31.904.974
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|679.944.279
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|293.151.866
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|380.206.083
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.089.618.981
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|10.928.852
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,05
|8.369.016.526
|% 5,05
|
|THYAO
|135,30
|6.064.718.926
|% -2,38
|
|EREGL
|42,68
|4.688.855.344
|% 0,57
|
|SISE
|40,44
|3.372.665.929
|% 4,66
|
|ASELS
|49,22
|2.987.560.122
|% -1,12
|
|KRDMD
|17,05
|8.369.016.526
|% 5,05
|
|EKGYO
|7,24
|1.589.385.408
|% -0,41
|
|ADESE
|1,80
|379.654.544
|% -2,70
|
|AKBNK
|16,30
|2.921.284.547
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,33
|1.662.692.490
|% 1,77
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6418
|% 0,02
|
|Euro
|19,6600
|19,6700
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,6627
|22,7764
|% 0,16
|
|Frank
|19,7350
|19,8538
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|9,21
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|5,71
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-61,00
|
|Tam
|7.161
|7.207
|39,00
|
|Yarım
|3.468
|3.523
|18,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
|B. Petrol
|81,80
|81,80
|-0,88
|