***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:10
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264741
BIST
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11:059.055
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -87,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.040
En Yüksek
9.259
11:0532,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0389
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:0535,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0103
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:052.356,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,68
|Açılış
|: 2.356,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:05
|IZINV
|59,55
|36.625.938
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|51.284.501
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,50
|4.743.349
|% 9,57
|
|DITAS
|25,94
|38.389.967
|% 9,36
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|IHLGM
|1,26
|32.322.919
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|52.077.634
|% -9,99
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|MTRKS
|55,75
|29.328.714
|% -9,57
|
|BOBET
|32,70
|99.768.783
|% -9,37
|
|THYAO
|296,25
|4.149.225.203
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,38
|2.182.655.308
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,24
|1.579.391.067
|% -7,32
|
|TUPRS
|176,40
|1.338.768.900
|% -0,34
|
|YKBNK
|28,04
|1.183.075.656
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,38
|2.182.655.308
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,24
|1.579.391.067
|% -7,32
|
|ZOREN
|5,68
|538.991.379
|% -4,54
|
|YKBNK
|28,04
|1.183.075.656
|% 2,56
|
|HEKTS
|15,68
|499.874.263
|% -6,94
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4321
|32,4373
|% 0,12
|
|Euro
|35,0127
|35,0473
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,0682
|41,2740
|% -0,96
|
|Frank
|36,1112
|36,2922
|% -0,85
|
|Riyal
|8,6814
|8,7249
|% -0,81
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|911,32
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,38
|1.030,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,24
|2.259,63
|% 0,66
|