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***ADESE* *IYF* *INFO* *IMASM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

03.04.2024 16:01
***ADESE* *IYF* *INFO* *IMASM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***ADESE******IYF******INFO******IMASM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [IMASM, ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

               İmaş Makina Sanayi A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,76'sına karşılık gelen 11.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcıya satılacaktır.
Satılacak olan 11.000.000 TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibarıyla Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır.
Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 05.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.   
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (03.04.2024) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266358


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