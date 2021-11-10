***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
10.11.2021 09:52
***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 'nin 08.11.2021 tarihinde başlayan % 300 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 22.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976751
BIST
11:101.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
11:109,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9567
En Düşük
9,8289
11:1011,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1342
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4321
En Düşük
11,2896
11:10592,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 6,04
|Açılış
|: 592,38
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
593,27
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.468.189
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|62.729.074
|% 9,76
|
|DOAS
|41,06
|74.877.968
|% 8,74
|
|OZRDN
|8,34
|15.962.874
|% 8,31
|
|KZBGY
|35,56
|65.022.086
|% -9,97
|
|BASGZ
|17,42
|143.573.850
|% -9,32
|
|VAKFN
|6,45
|25.160.613
|% -4,87
|
|IZFAS
|6,37
|1.314.565
|% -4,78
|
|TURGG
|139,20
|11.281.608
|% -3,73
|
|PETKM
|7,56
|1.277.324.457
|% 4,28
|
|GARAN
|10,72
|413.889.148
|% -0,09
|
|THYAO
|18,25
|393.663.033
|% 0,66
|
|EREGL
|19,60
|360.037.945
|% 1,29
|
|KRDMD
|7,45
|341.015.357
|% 1,92
|
|PETKM
|7,56
|1.277.324.457
|% 4,28
|
|ADESE
|1,35
|62.729.074
|% 9,76
|
|TSPOR
|6,78
|318.330.118
|% 4,31
|
|KRDMD
|7,45
|341.015.357
|% 1,92
|
|TSKB
|1,63
|73.539.763
|% 1,87
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9515
|9,9567
|% 1,17
|
|Euro
|11,4146
|11,4321
|% 1,19
|
|Sterlin
|13,2523
|13,3187
|% 0,72
|
|Frank
|10,7527
|10,8174
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6392
|2,6525
|% 0,87
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|4,20
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,50
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,96
|7,97
|0,16
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,11
|
Seans Raporu
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