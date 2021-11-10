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***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

10.11.2021 09:52
***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 'nin  08.11.2021 tarihinde başlayan % 300 oranındaki bedelli sermaye artırım  işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 22.11.2021 tarihi dahil  olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976751


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DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
OYLUM 8,85 15.468.189 % 9,94  
ADESE 1,35 62.729.074 % 9,76  
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Altın Gr. 593 593 6,50  
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Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,89 24,91 0,21  
Gümüş Gr. 7,96 7,97 0,16  
B. Petrol 82,75 82,75 0,11  
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