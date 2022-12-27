***ADESE* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.12.2022 18:15
***ADESE******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ULUFA, ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/12/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
TAHİR AKAR
47028919
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 27/03/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090315
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0647
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.088,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.088,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6818
|18,6835
|% 0,11
|
|Euro
|19,8798
|19,9312
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4186
|22,5310
|% -0,07
|
|Frank
|20,0386
|20,1593
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9579
|4,9828
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|16,06
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|10,80
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.322
|7.403
|31,00
|
|Yarım
|3.546
|3.625
|15,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.812
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,47
|0,23
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
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17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM