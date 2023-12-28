***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarManisa İlçesi Yedieylül Mahallesi 1323 ada 38 parselde bulunan taşınmazımıza dair "Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/11/2023 tarihli 2023/916 sayılı kararı ile İlçemiz Yedieylül Mahallesi 1323 ada 38 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmış olup, uygulama ve tadilat sürecinin devam etmektedir" hususları Manisa İli T.C. Turgutlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/12/2023 Tarih ve E-65286571-522.02-171081 sayılı yazısı ile şirketimize tebliğ edilmiştir.İşbu özel durum açıklaması kapsamında gelişmelere dair Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası kapsamında gerekli açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230115BIST