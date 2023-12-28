***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 16:43
***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manisa İlçesi Yedieylül Mahallesi 1323 ada 38 parselde bulunan taşınmazımıza dair "Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/11/2023 tarihli 2023/916 sayılı kararı ile İlçemiz Yedieylül Mahallesi 1323 ada 38 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmış olup, uygulama ve tadilat sürecinin devam etmektedir" hususları Manisa İli T.C. Turgutlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/12/2023 Tarih ve E-65286571-522.02-171081 sayılı yazısı ile şirketimize tebliğ edilmiştir.
İşbu özel durum açıklaması kapsamında gelişmelere dair Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası kapsamında gerekli açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230115
BIST
'
18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0900
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1152
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.967,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.967,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4421
|29,4704
|% 0,31
|
|Euro
|32,7672
|32,7849
|% 0,35
|
|Sterlin
|37,4654
|37,6533
|% -0,09
|
|Frank
|35,1096
|35,3211
|% 1,09
|
|Riyal
|7,8275
|7,8668
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,26
|24,28
|% 0,66
|
|Platin
|1.008,21
|1.015,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.137,65
|1.141,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,68
|78,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.079,28
|2.079,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
-
17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem