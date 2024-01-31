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***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 17:37
***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 29.12.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı- Tukaş Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı-Cem Zeytin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- Batı Ege İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı- Anadolu Yapı Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Bilen Bilen İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı - Yahya Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Evet 37.45 A-B Bağımsız Üye Değil
CENGİZ OKULLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 29.12.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Tukaş Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Cem Zeytin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Ege Proje Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 37.45 A-B Bağımsız Üye Değil
BÜLENT BİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.12.2022 İcrada Görevli CEM ZEYTİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
IŞIL DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 29.12.2022 İcrada Görevli Değil - ID Consultancy Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Kurucusu ve Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
SELİM ONUR YALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.12.2022 İcrada Görevli Değil Mono Mimarlık Genel Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244881


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