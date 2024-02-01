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***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 16:29
***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A, 35880, Torbalı / İZMİR 02329991180

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kağan KAYA Muhasebe Müdürü 24.02.2021 02329991180 info@adragyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246139


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,76% |  149,46
Açılış :  8.514  
Önceki Kapanış :  8.497  
En Düşük
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8.682
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,62 75.853.160 % 41,08  
UMPAS 10,45 12.020.322 % 10,00  
MARBL 20,24 465.977.134 % 10,00  
DOFER 43,56 294.249.862 % 10,00  
ISATR 1.178.970,00 1.178.970 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3265 30,3358 % -0,03  
Euro 32,9029 32,9237 % 0,31  
Sterlin 38,3366 38,5288 % 0,01  
Frank 35,0665 35,2777 % 0,13  
Riyal 8,0725 8,1130 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,00 % 0,66  
Platin 913,85 914,98 % 0,66  
Paladyum 958,85 962,76 % 0,66  
Brent Pet. 81,26 81,26 % 0,66  
Altın Ons 2.050,17 2.050,53 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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