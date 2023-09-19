***ADGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
19.09.2023 15:50
***ADGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Adra GMYO payları, 20/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 293.700.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ADRA GMYO XUTUM 20/09/2023
ADRA GMYO XTUMY 20/09/2023
ADRA GMYO XYLDZ 20/09/2023
ADRA GMYO XHARZ 20/09/2023
ADRA GMYO XKTUM 20/09/2023
ADRA GMYO XUMAL 20/09/2023
ADRA GMYO XGMYO