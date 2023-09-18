***ADGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
18.09.2023 19:01
***ADGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ADGYO]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/09/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
73.700.000
Baz Fiyat (TL)
22,66
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/09/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
14-15/09/2023
Açıklamalar
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 293.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 73.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 20/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,66 TL/pay baz fiyat, "ADGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196007
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0410
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1179
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.677,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.677,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.677,74
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0164
|27,0216
|% 0,15
|
|Euro
|28,9089
|28,9250
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,3946
|33,5621
|% 0,26
|
|Frank
|29,9990
|30,1797
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|6,78
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|7,02
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.086
|11.181
|48,00
|
|Yarım
|5.560
|5.613
|23,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.807
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,15
|0,15
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ