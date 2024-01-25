***ADGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2024 10:29
***ADGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242683
BIST
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11:128.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 78,71
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1230,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0495
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1233,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2237
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0995
En Düşük
32,8433
11:121.961,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.962,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:12
|BINHO
|470,25
|760.437.768
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|19.557.665
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|10.884.711
|% 9,96
|
|SELGD
|28,72
|19.191.131
|% 9,95
|
|AVTUR
|9,40
|6.983.183
|% -5,24
|
|SAMAT
|56,65
|84.935.935
|% -3,98
|
|PAPIL
|88,30
|41.435.511
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,78
|196.624.919
|% -3,29
|
|METUR
|8,36
|49.245.493
|% -2,79
|
|EKGYO
|9,98
|1.382.581.880
|% 4,72
|
|THYAO
|252,75
|1.332.750.197
|% 0,70
|
|EKOS
|62,00
|1.153.368.260
|% 9,35
|
|ASELS
|49,14
|1.094.594.187
|% 1,53
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|EKGYO
|9,98
|1.382.581.880
|% 4,72
|
|QUAGR
|4,28
|343.907.345
|% 9,18
|
|AKFGY
|2,00
|110.359.060
|% 2,56
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|YKBNK
|21,96
|707.981.580
|% 0,27
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2805
|30,2843
|% 0,16
|
|Euro
|33,0512
|33,0633
|% 0,57
|
|Sterlin
|38,4236
|38,6163
|% 0,24
|
|Frank
|34,9408
|35,1513
|% 0,19
|
|Riyal
|8,0503
|8,0907
|% 0,16
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|905,88
|906,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,48
|966,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,55
|80,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,42
|2.015,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:12
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-
11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem
-
11:27BRLSM
Yüzde 5.43 oranında artışla 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 444, 854 adet işlem
-
11:26KRSTL
Yüzde 5.84 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 850, 513 adet işlem
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11:25KRSTL
Yüzde 5.66 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 815, 339 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 19, 671.00 milyon TL de