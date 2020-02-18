***ADNAC* *EREGL* *BASCM* *YBTAS* *BOLUC* *OSTIM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.02.2020 17:05
***ADNAC******EREGL******BASCM******YBTAS******BOLUC******OSTIM******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADNAC, BASCM, BERA, BOLUC, EREGL, OSTIM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADNAC 1 ADANA ÇIMENTO SANAYII A.S. C GRUBU E AHMET ISMET ÇAVUSOGLU 29.523,960
BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E CAN ÇAVUSOGLU 20.708,380
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E AYTEN DURMAZ 1.920,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E MEHMET TATAR 3.184,000
BOLUC 5 BOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E HALIT KAYA 132,160
EREGL 6 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E SERAFETTIN ARSLAN 338,611
OSTIM 7 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E HATICE ILKNUR SAYIN 168,750
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÖMER FARUK SEN 0,800
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÖMER FARUK SEN 2,933
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819903
BIST