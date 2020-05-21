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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

21.05.2020 13:43
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***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
31/03/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 1. Dönem Geçici Vergi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2020
Açıklamalar

İlgili tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846213


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