Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.04.2021 14:41



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2021 tarihli toplantısında Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922815


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:571.428
Değişim :  0,09% |  1,31
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 8,69 21.061.794 % 10,00  
JANTS 827,00 275.047.713 % 9,99  
ALKA 20,36 28.586.809 % 9,99  
IZFAS 11,81 35.691.127 % 9,96  
BURVA 37,54 4.382.277 % 9,96  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Dolar 8,1059 8,1158 % 0,13  
Euro 9,5348 9,5582 % -0,34  
Sterlin 11,1621 11,2181 % -0,18  
Frank 8,5546 8,6061 % -0,22  
Riyal 2,1517 2,1624 % -0,17  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 451 451 0,32  
Cumhuriyet 2.973 3.018 -11,00  
Tam 2.958 3.035 -9,38  
Yarım 1.430 1.468 -4,53  
Çeyrek 717 734 -2,27  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 -0,04  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 15:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru