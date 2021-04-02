***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2021 14:41
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2021 tarihli toplantısında Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922815
BIST
15:571.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
15:578,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
15:579,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0324
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
15:57451,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 451,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler15:55
|DERHL
|8,69
|21.061.794
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|275.047.713
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.586.809
|% 9,99
|
|IZFAS
|11,81
|35.691.127
|% 9,96
|
|BURVA
|37,54
|4.382.277
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|EMNIS
|24,28
|1.510.518
|% -7,12
|
|EPLAS
|35,00
|7.185.486
|% -7,11
|
|GARAN
|7,04
|1.893.105.873
|% 0,43
|
|BJKAS
|9,36
|921.690.758
|% 2,18
|
|RTALB
|32,58
|767.976.973
|% -3,38
|
|SASA
|47,30
|655.814.749
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,80
|563.581.210
|% 0,83
|
|GARAN
|7,04
|1.893.105.873
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,92
|252.336.213
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,02
|528.064.457
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,21
|125.013.708
|% -1,63
|
|BJKAS
|9,36
|921.690.758
|% 2,18
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1059
|8,1158
|% 0,13
|
|Euro
|9,5348
|9,5582
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,1621
|11,2181
|% -0,18
|
|Frank
|8,5546
|8,6061
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1517
|2,1624
|% -0,17
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-11,00
|
|Tam
|2.958
|3.035
|-9,38
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-4,53
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|