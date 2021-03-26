***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılması amacıyla ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine yönelik olarak tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu ana sözleşme değişikliğinin 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine eklenmesine ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921168BIST