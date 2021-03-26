***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.03.2021 18:18
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılması amacıyla ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesine yönelik olarak tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu ana sözleşme değişikliğinin 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine eklenmesine ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921168
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1000
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1550
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,12
|Açılış
|: 447,59
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0331
|8,0360
|% 1,22
|
|Euro
|9,4793
|9,5061
|% 1,61
|
|Sterlin
|11,0449
|11,1003
|% 1,67
|
|Frank
|8,5153
|8,5666
|% 1,31
|
|Riyal
|2,1358
|2,1465
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,69
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,23
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194