***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
05.06.2020 16:09
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 27/05/2020 29/05/2020 10086
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849475
BIST
17:27110.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 587,74
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:276,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7869
En Düşük
6,7351
17:277,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:27366,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -5,95
|Açılış
|: 366,19
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.538.931
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|280.130
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.859.792
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.558.085
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.170.914
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,29
|7.813.035
|% -6,99
|
|GARAN
|8,25
|1.276.612.235
|% 1,35
|
|THYAO
|12,73
|811.166.790
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,60
|528.472.976
|% 3,52
|
|ASELS
|31,86
|409.824.966
|% 0,57
|
|PETKM
|3,80
|397.720.805
|% -1,55
|
|GARAN
|8,25
|1.276.612.235
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,64
|244.761.863
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|397.720.805
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|130.792.447
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|115.094.317
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5883
|8,6313
|% 1,28
|
|Frank
|7,0104
|7,0527
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,70
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|2.378
|2.408
|-39,30
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-44,10
|
|Yarım
|1.194
|1.210
|-19,70
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|