***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas SözleşmeBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7,14 09/06/2021 09/06/2021 10345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941833BIST