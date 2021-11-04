***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.11.2021 18:52
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait ara dönem faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974936
BIST
10:391.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:399,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:3911,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0255
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:39562,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,16
|Açılış
|: 562,78
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:39
|RALYH
|8,89
|59.552.999
|% 8,28
|
|IZFAS
|6,82
|2.470.865
|% 7,74
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|GEDZA
|17,35
|7.284.285
|% 6,57
|
|GARFA
|13,99
|2.139.747
|% 6,15
|
|BASGZ
|25,24
|2.118.747
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|51.861.230
|% -9,99
|
|DARDL
|2,76
|22.865.772
|% -6,44
|
|TETMT
|179,30
|1.419.882
|% -6,03
|
|RODRG
|14,23
|590.849
|% -5,51
|
|THYAO
|17,05
|493.550.521
|% 0,47
|
|GARAN
|10,48
|393.697.501
|% 0,29
|
|TUPRS
|142,70
|284.230.731
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|246.003.636
|% 2,44
|
|ASELS
|16,77
|174.054.448
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,10
|246.003.636
|% 2,44
|
|TSKB
|1,52
|102.472.138
|% -0,65
|
|SKBNK
|1,10
|53.865.786
|% 0,00
|
|GARAN
|10,48
|393.697.501
|% 0,29
|
|THYAO
|17,05
|493.550.521
|% 0,47
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7246
|9,7309
|% 0,50
|
|Euro
|11,2445
|11,2517
|% 0,23
|
|Sterlin
|13,1031
|13,1688
|% 0,38
|
|Frank
|10,6244
|10,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5865
|2,5995
|% 0,35
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,90
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|0,10
|