***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 4.513.520 3.913.279Satışların Maliyeti-3.165.249 -2.700.605TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.348.271 1.212.674BRÜT KAR (ZARAR)1.348.271 1.212.674Genel Yönetim Giderleri-453.033 -371.961Pazarlama Giderleri-1.098.930 -924.553Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 198.104 139.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -288.871 -103.674ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-294.459 -47.957Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 298.741 23.795Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -13.288 -35.142Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -55.352 -18.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-64.358 -77.836Finansman Gelirleri21 486.305 225.070Finansman Giderleri21 -650.970 -431.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-229.023 -283.770Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -32.406 -53.347Dönem Vergi (Gideri) Geliri-134.451 -81.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri102.045 27.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 -261.429 -337.117DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -2.441 730DÖNEM KARI (ZARARI)-263.870 -336.387Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-180.369 -159.636Ana Ortaklık Payları-83.501 -176.751Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 -0,13690000 -0,29970000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 -0,00410000 0,00120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-563.605 227.252Dönem Karı (Zararı)-263.870 -336.387Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-261.429 -337.117Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.441 730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler647.933 717.137Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 462.361 450.261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 10.695 33.849Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 30.474 29.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 108.649 83.950Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler167.930 66.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.801 -16.300Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 55.352 18.532Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.406 53.541Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -892Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -13.664 -6.807Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-286.071 4.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-851.925 -87.555Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-184.625 -258.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.517 -185.235Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-253.017 -421.112Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-248.966 868.241Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.800 -90.638Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-467.862 293.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-17.584 -14.088Vergi İadeleri (Ödemeleri)-78.159 -51.855YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-448.568 -304.601İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -126.392 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.966 30.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -348.142 -335.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.714 193.089Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 2.858.937 745.073Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -2.337.292 -454.799Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -46.844 -15.358Ödenen Faiz7a -151.374 -122.221Alınan Faiz62.511 68.070Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 -287.224 -27.676YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-913.459 115.740Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi186.851 57.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-726.608 173.543DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.796.125 4.756.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.069.517 4.929.902Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.080.676 5.814.721Finansal Yatırımlar6 710.431 380.280Ticari Alacaklar2.912.793 2.727.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 310.246 290.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.602.547 2.436.417Diğer Alacaklar9 181.290 165.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 118.629 102.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar62.661 62.977Türev Araçlar8 277.732 3.492Stoklar2.512.857 2.257.493Peşin Ödenmiş Giderler17 680.956 639.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar253.446 229.259Diğer Dönen Varlıklar18 493.725 465.909İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar393.725 465.909ARA TOPLAM13.103.906 12.683.956Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 5.995 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.109.901 12.683.956DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar794 798Ticari Alacaklar1.494 1.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.494 1.619Diğer Alacaklar9 81.114 76.654İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 22.717 21.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar58.397 55.260Türev Araçlar8 38 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 134.664 62.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller126.063 145.224Maddi Duran Varlıklar12 11.633.679 12.006.521Kullanım Hakkı Varlıkları11 356.662 396.115Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.101.433 19.524.195Şerefiye14 2.780.357 3.221.352Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 15.321.076 16.302.843Peşin Ödenmiş Giderler17 402.726 358.813Ertelenmiş Vergi Varlığı22 791.725 694.454Diğer Duran Varlıklar18 4.564 6.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.634.956 33.272.519TOPLAM VARLIKLAR44.744.857 45.956.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.888.779 757.458İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.888.779 757.458Banka Kredileri7a 1.888.779 757.458Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.067.393 1.539.089İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.067.393 1.539.089Banka Kredileri7a 372.244 882.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 120.424 130.523İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 574.725 525.641Ticari Borçlar5.220.684 5.293.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 719.899 486.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.500.785 4.807.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar86.501 81.955Diğer Borçlar9 1.351.690 1.423.121İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.351.690 1.423.121Türev Araçlar8 27.705 13.360Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 40.734 44.010Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41.107 29.714Kısa Vadeli Karşılıklar180.468 174.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar130.005 115.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar50.463 58.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 147.846 213.122ARA TOPLAM10.052.907 9.569.615Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 508 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.053.415 9.569.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 8.650.983 8.253.494İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.650.983 8.253.494Banka Kredileri7a 2.061.717 1.622.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 285.980 315.528İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 6.303.286 6.315.468Ticari Borçlar61.747 71.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar61.747 71.923Diğer Borçlar9 401.621 412.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar401.621 412.438Türev Araçlar8 178 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.644 2.128Uzun Vadeli Karşılıklar190.238 188.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar190.238 188.435Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 2.986.011 3.073.271Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 232.249 211.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.529.671 12.213.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.583.086 21.783.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.680.445 12.970.407Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.434.374 2.434.374Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.978 -27.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.978 -27.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.315.998 4.522.459Yabancı Para Çevrim Farkları4.703.336 5.712.414Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.387.338 -1.189.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.006.152 3.984.648Net Dönem Karı veya Zararı-83.501 1.021.504Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.481.326 11.203.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.161.771 24.173.412TOPLAM KAYNAKLAR44.744.857 45.956.475Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089Transferler-11.684 11.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.225.598 -202.817 -176.751 846.030 479.271 1.325.301Dönem Karı (Zararı)-176.751 -176.751 -159.636 -336.387Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.225.598 -202.817 1.022.781 638.907 1.661.688Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.565 -1.565 1.228 -337Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 5.208 -23.464 5.343.811 -877.683 342.931 3.984.648 -176.751 12.019.602 10.433.451 22.453.053Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412Transferler1.021.504 -1.021.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.009.078 -197.383 -83.501 -1.289.962 -721.679 -2.011.641Dönem Karı (Zararı)-83.501 -83.501 -180.369 -263.870Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.009.078 -197.383 -1.206.461 -541.310 -1.747.771Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 4.703.336 -1.387.338 372.939 5.006.152 -83.501 11.680.445 10.481.326 22.161.771Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-263.870 -336.387DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.747.771 1.661.688Yabancı Para Çevrim Farkları-1.565.997 1.900.144Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)279.861 9.543Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -500.122 -316.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.487 68.201Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38.487 68.201DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.747.771 1.661.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.011.641 1.325.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-721.679 479.271Ana Ortaklık Payları-1.289.962 846.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843158BIST