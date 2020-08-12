***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 11.583.735 11.026.562 7.070.215 7.113.283Satışların Maliyeti-7.513.315 -7.032.791 -4.348.066 -4.332.186TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.070.420 3.993.771 2.722.149 2.781.097BRÜT KAR (ZARAR)4.070.420 3.993.771 2.722.149 2.781.097Genel Yönetim Giderleri-931.238 -804.668 -478.205 -432.707Pazarlama Giderleri-2.309.647 -2.252.996 -1.210.717 -1.328.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 542.959 233.319 344.855 93.762Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -638.613 -335.115 -349.742 -231.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)733.881 834.311 1.028.340 882.268Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 387.215 293.434 88.474 269.639Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -28.604 -85.141 -15.316 -49.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -70.161 -39.075 -14.809 -20.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.022.331 1.003.529 1.086.689 1.081.365Finansman Gelirleri21 959.606 521.295 491.830 296.225Finansman Giderleri21 -1.347.675 -960.380 -715.234 -529.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)634.262 564.444 863.285 848.214Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -247.372 -285.489 -214.966 -232.142Dönem Vergi (Gideri) Geliri-298.391 -230.846 -163.940 -149.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri51.019 -54.643 -51.026 -82.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 386.890 278.955 648.319 616.072DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25 -4.623 1.683 -2.182 953DÖNEM KARI (ZARARI)382.267 280.638 646.137 617.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar113.883 27.728 294.252 187.364Ana Ortaklık Payları268.384 252.910 351.885 429.661Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 23 0,46110000 0,42430000 0,59800000 0,72400000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 23 -0,00780000 0,00280000 -0,00370000 0,00160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.046.233 1.733.809Dönem Karı (Zararı)382.267 280.638Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)386.890 278.955Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.623 1.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.573.361 1.451.956Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 938.061 872.396Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 59.562 94.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29 47.282 52.652Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29 233.511 180.769Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler225.540 198.983Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29 51.027 -16.300Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 70.161 39.075Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler247.372 285.947Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -905Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -18.219 -12.816Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-280.936 -242.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler173.894 124.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.265.927 -2.006.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.883 -95.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-470.404 -764.342Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler895.408 2.336.116Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler965.934 654.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.129.522 1.857.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.682 -22.637Vergi İadeleri (Ödemeleri)-54.607 -100.745YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-880.967 -887.908İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -126.392 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.059 51.593Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.059 51.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -803.634 -939.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-558.900 -991.679Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 3.793.787 783.279Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -4.018.342 -1.009.755Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -85.598 -58.761Ödenen Temettüler-118.944 -450.144Ödenen Faiz7a -324.391 -278.643Alınan Faiz109.661 126.203Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 84.927 -103.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.366 -145.778Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi230.588 94.789NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)836.954 -50.989DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.796.125 4.756.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.633.079 4.705.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.639.040 5.814.721Finansal Yatırımlar6 327.621 380.280Ticari Alacaklar3.947.156 2.727.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 348.152 290.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.599.004 2.436.417Diğer Alacaklar9 188.512 165.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 117.185 102.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar71.327 62.977Türev Araçlar8 42.144 3.492Stoklar2.705.890 2.257.493Peşin Ödenmiş Giderler17 538.575 639.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar196.797 229.259Diğer Dönen Varlıklar18 423.342 465.909İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar75.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar347.842 465.909ARA TOPLAM15.009.077 12.683.956Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 48 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.009.125 12.683.956DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar799 798Ticari Alacaklar1.740 1.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.740 1.619Diğer Alacaklar9 86.507 76.654İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 24.102 21.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar62.405 55.260Türev Araçlar8 2.920 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 121.193 62.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller145.728 145.224Maddi Duran Varlıklar12 12.553.851 12.006.521Kullanım Hakkı Varlıkları11 354.547 396.115Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.131.685 19.524.195Şerefiye14 3.236.686 3.221.352Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 16.894.999 16.302.843Peşin Ödenmiş Giderler17 475.737 358.813Ertelenmiş Vergi Varlığı22 859.467 694.454Diğer Duran Varlıklar18 2.947 6.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.737.121 33.272.519TOPLAM VARLIKLAR49.746.246 45.956.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.829.790 757.458İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.829.790 757.458Banka Kredileri7a 1.829.602 757.458Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 188 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 589.634 1.539.089İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları589.634 1.539.089Banka Kredileri7a 424.519 882.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 117.562 130.523İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 47.553 525.641Ticari Borçlar6.371.131 5.293.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 795.463 486.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.575.668 4.807.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar93.799 81.955Diğer Borçlar9 2.310.622 1.423.121İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.310.622 1.423.121Türev Araçlar8 72.095 13.360Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 57.135 44.010Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü136.773 29.714Kısa Vadeli Karşılıklar218.076 174.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar156.153 115.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar61.923 58.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 195.479 213.122ARA TOPLAM11.874.534 9.569.615Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler25 491 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.875.025 9.569.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 9.058.240 8.253.494İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.058.240 8.253.494Banka Kredileri7a 2.156.621 1.622.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 281.653 315.528İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 6.619.966 6.315.468Ticari Borçlar63.366 71.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar63.366 71.923Diğer Borçlar9 421.611 412.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar421.611 412.438Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 4.269 2.128Uzun Vadeli Karşılıklar199.839 188.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar199.839 188.435Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.163.400 3.073.271Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 180.219 211.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.090.944 12.213.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.965.969 21.783.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.418.724 12.970.407Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.434.374 2.434.374Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.978 -27.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.978 -27.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.702.392 4.522.459Yabancı Para Çevrim Farkları6.371.155 5.712.414Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.668.763 -1.189.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.006.152 3.984.648Net Dönem Karı veya Zararı268.384 1.021.504Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.361.553 11.203.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.780.277 24.173.412TOPLAM KAYNAKLAR49.746.246 45.956.475Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089Transferler-30.008 30.008 -11.684 11.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.362.464 -333.002 252.910 1.282.372 743.368 2.025.740Dönem Karı (Zararı)252.910 252.910 27.728 280.638Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.362.464 -333.002 1.029.462 715.640 1.745.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları-300.832 -300.832 -149.312 -450.144Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-572 -572 454 -118Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.201 -23.464 5.480.677 -1.007.868 372.939 3.984.648 252.910 12.156.105 10.547.462 22.703.567Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412Transferler1.021.504 -1.021.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)658.741 -478.808 268.384 448.317 277.492 725.809Dönem Karı (Zararı)268.384 268.384 113.883 382.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)658.741 -478.808 179.933 163.609 343.542Kar Payları-118.944 -118.944Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 6.371.155 -1.668.763 372.939 5.006.152 268.384 13.418.724 11.361.553 24.780.277Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)382.267 280.638 646.137 617.025DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar343.542 1.745.102 2.091.313 83.414Yabancı Para Çevrim Farkları931.846 2.157.763 2.497.843 257.619Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.493 -92.293 -244.368 -101.836Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -792.134 -438.378 -292.012 -122.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler168.337 118.010 129.850 49.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri168.337 118.010 129.850 49.809DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)343.542 1.745.102 2.091.313 83.414TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)725.809 2.025.740 2.737.450 700.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar277.492 743.368 999.171 264.097Ana Ortaklık Payları448.317 1.282.372 1.738.279 436.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868468BIST