***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 20.323.648 18.064.482 8.739.913 7.037.920Satışların Maliyeti-12.706.131 -11.297.423 -5.192.816 -4.264.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.617.517 6.767.059 3.547.097 2.773.288BRÜT KAR (ZARAR)7.617.517 6.767.059 3.547.097 2.773.288Genel Yönetim Giderleri-1.440.804 -1.286.779 -509.566 -482.111Pazarlama Giderleri-3.756.343 -3.564.650 -1.446.696 -1.311.654Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 843.038 385.791 300.079 152.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.053.126 -479.683 -414.513 -144.568ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.210.282 1.821.738 1.476.401 987.427Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 407.708 577.005 20.493 283.571Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -51.744 -97.664 -23.140 -12.523Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -223.967 -62.044 -153.806 -22.969FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.342.279 2.239.035 1.319.948 1.235.506Finansman Gelirleri21 1.573.842 931.462 614.532 410.167Finansman Giderleri21 -2.035.062 -1.526.418 -687.683 -566.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.881.059 1.644.079 1.246.797 1.079.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -526.746 -477.844 -279.374 -192.355Dönem Vergi (Gideri) Geliri-626.163 -381.369 -327.772 -150.523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri99.417 -96.475 48.398 -41.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 1.354.313 1.166.235 967.423 887.280DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25 -4.422 3.647 201 1.960DÖNEM KARI (ZARARI)1.349.891 1.169.882 967.624 889.240Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar621.477 331.622 507.594 303.894Ana Ortaklık Payları728.414 838.260 460.030 585.346Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 23 1,23770000 1,40960000 0,77660000 0,98530000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (Tam TL) 23 -0,00750000 0,00620000 0,00030000 0,00330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.402.418 3.048.060Dönem Karı (Zararı)1.349.891 1.169.882Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.354.313 1.166.235Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.422 3.647Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.750.017 2.000.423Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.426.768 1.289.554Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 83.700 115.440Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29 59.905 72.794Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29 331.948 254.006Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler406.698 127.699Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29 4.270 119.305Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 223.967 62.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler526.746 478.850Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 105Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -27.594 -5.613Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-286.391 -513.761İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler544.841 218.754Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-889.798 -1.352.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.403 -239.189Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-559.450 -445.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.656.801 2.023.892Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler471.691 232.092Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.644.749 3.389.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-38.140 -35.770Vergi İadeleri (Ödemeleri)-204.191 -305.229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.189.482 -1.277.405İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -126.392 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri76.237 83.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -1.139.327 -1.361.299FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.209.717 -1.271.035Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 4.361.796 1.754.440Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -4.790.359 -2.022.207Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -136.746 -99.917Ödenen Temettüler-571.321 -450.144Ödenen Faiz7a -486.562 -420.700Alınan Faiz179.557 185.193Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 233.918 -217.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.003.219 499.620Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi584.271 104.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.587.490 604.502DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.796.125 4.756.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.383.615 5.360.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.391.630 5.814.721Finansal Yatırımlar6 222.112 380.280Ticari Alacaklar3.561.098 2.727.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 409.724 290.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.151.374 2.436.417Diğer Alacaklar9 204.000 165.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 125.004 102.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.996 62.977Türev Araçlar8 227.295 3.492Stoklar2.793.642 2.257.493Peşin Ödenmiş Giderler17 610.076 639.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar244.080 229.259Diğer Dönen Varlıklar18 499.781 465.909İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar469.781 465.909ARA TOPLAM16.753.714 12.683.956Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 128.490 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.882.204 12.683.956DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar799 798Ticari Alacaklar1.867 1.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.867 1.619Diğer Alacaklar9 74.314 76.654İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 25.551 21.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.763 55.260Türev Araçlar8 4.091 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 0 62.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.097 145.224Maddi Duran Varlıklar12 13.286.466 12.006.521Kullanım Hakkı Varlıkları11 366.882 396.115Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.690.318 19.524.195Şerefiye14 3.255.019 3.221.352Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 17.435.299 16.302.843Peşin Ödenmiş Giderler17 480.713 358.813Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.026.504 694.454Diğer Duran Varlıklar18 4.846 6.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.944.897 33.272.519TOPLAM VARLIKLAR52.827.101 45.956.475KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.685.850 757.458İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.685.850 757.458Banka Kredileri7a 1.685.660 757.458Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 190 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 632.320 1.539.089İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları632.320 1.539.089Banka Kredileri7a 462.750 882.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 111.979 130.523İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 57.591 525.641Ticari Borçlar7.056.857 5.293.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 767.633 486.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.289.224 4.807.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar90.449 81.955Diğer Borçlar9 2.324.280 1.423.121İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.324.280 1.423.121Türev Araçlar8 66.568 13.360Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 184.550 44.010Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü271.659 29.714Kısa Vadeli Karşılıklar259.701 174.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar189.731 115.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar69.970 58.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 167.627 213.122ARA TOPLAM12.739.861 9.569.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.739.861 9.569.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 10.193.443 8.253.494İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.193.443 8.253.494Banka Kredileri7a 2.336.434 1.622.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 301.071 315.528İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 7.555.938 6.315.468Ticari Borçlar59.763 71.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar59.763 71.923Diğer Borçlar9 424.015 412.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar424.015 412.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 32.348 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.894 2.128Uzun Vadeli Karşılıklar213.124 188.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar213.124 188.435Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.263.496 3.073.271Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 206.260 211.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.394.343 12.213.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.134.204 21.783.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.045.677 12.970.407Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.364.733 2.434.374Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu6.773 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.978 -27.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.978 -27.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.938.956 4.522.459Yabancı Para Çevrim Farkları7.012.554 5.712.414Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.073.598 -1.189.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.006.152 3.984.648Net Dönem Karı veya Zararı728.414 1.021.504Kontrol Gücü Olmayan Paylar12.647.220 11.203.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.692.897 24.173.412TOPLAM KAYNAKLAR52.827.101 45.956.475Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089Transferler-30.008 30.008 -11.684 11.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)630.664 -312.396 838.260 1.156.528 987.426 2.143.954Dönem Karı (Zararı)838.260 838.260 331.622 1.169.882Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)630.664 -312.396 318.268 655.804 974.072Kar Payları-300.832 -300.832 -149.312 -450.144Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)412 412 -412 0Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 7.185 -23.464 4.748.877 -987.262 372.939 3.984.648 838.260 12.031.245 10.790.654 22.821.899Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 6.773 -27.978 5.712.414 -1.189.955 372.939 3.984.648 1.021.504 12.970.407 11.203.005 24.173.412Transferler1.021.504 -1.021.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.300.140 -883.643 728.414 1.144.911 1.563.159 2.708.070Dönem Karı (Zararı)728.414 728.414 621.477 1.349.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.300.140 -883.643 416.497 941.682 1.358.179Kar Payları-1.069.641 -1.069.641 -118.944 -1.188.585Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -27.978 7.012.554 -2.073.598 372.939 5.006.152 728.414 13.045.677 12.647.220 25.692.897Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.349.891 1.169.882 967.624 889.240DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.358.179 974.072 1.014.637 -771.026Yabancı Para Çevrim Farkları2.398.605 1.383.733 1.466.759 -774.026Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)258.823 -199.806 223.330 -107.513Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.637.860 -326.665 -845.726 111.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler338.611 116.810 170.274 -1.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri338.611 116.810 170.274 -1.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.358.179 974.072 1.014.637 -771.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.708.070 2.143.954 1.982.261 118.214Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.563.159 987.426 1.285.667 244.058Ana Ortaklık Payları1.144.911 1.156.528 696.594 -125.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886436BIST