***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 20:32
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 38.304.686 16.546.562 24.535.724 10.387.229
Satışların Maliyeti
-24.693.482 -10.675.297 -15.711.125 -6.467.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.611.204 5.871.265 8.824.599 3.919.322
BRÜT KAR (ZARAR)
13.611.204 5.871.265 8.824.599 3.919.322
Genel Yönetim Giderleri
-2.441.651 -1.171.096 -1.339.494 -643.634
Pazarlama Giderleri
-6.260.644 -3.132.392 -3.760.884 -1.824.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.327.527 335.571 1.810.472 151.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.911.162 -306.759 -880.976 -111.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 5.325.274 1.596.589 4.653.717 1.490.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 211.588 600.095 162.455 54.702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -599.749 -26.918 -29.235 -16.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -62.308 -172.328 -9.258 -86.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4 4.874.805 1.997.438 4.777.679 1.443.106
Finansman Gelirleri
21 2.846.397 1.013.586 1.059.092 340.955
Finansman Giderleri
21 -3.902.189 -1.167.679 -1.988.898 -543.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 3.819.013 1.843.345 3.847.873 1.240.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -1.560.084 -507.138 -1.379.154 -321.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.403.038 -517.426 -977.142 -322.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-157.046 10.288 -402.012 1.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.258.929 1.336.207 2.468.719 919.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.258.929 1.336.207 2.468.719 919.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
965.003 625.913 1.042.794 504.458
Ana Ortaklık Payları
1.293.926 710.294 1.425.925 415.131
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 2,18530000 1,19960000 2,40820000 0,70110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.778.679 3.380.859
Dönem Karı (Zararı)
2.258.929 1.336.207
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.258.929 1.336.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.385.652 1.700.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.888.871 1.096.470
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 872.152 21.516
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 164.927 70.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.025.025 337.987
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-381.970 138.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28 363.405 -74.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 62.308 172.328
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.560.084 507.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -169.932 -117.786
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
782 -451.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.006.949 766.587
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.512.113 -3.180.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
346.201 36.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.049.142 -970.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.628.294 3.332.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.593.709 1.549.072
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.651.530 3.803.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.271 -27.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-833.580 -395.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.591.244 -1.112.527
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
28 -243.310 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -1.000 -87.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
262.870 161.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -2.411.804 -1.187.490
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-198.000 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-198.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.361.051 1.213.298
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -78.873 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7a 14.862.363 7.607.544
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7a -7.796.403 -3.872.031
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7b -101.062 -90.988
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
36.990 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-141.000 0
Ödenen Temettüler
-1.417.271 -2.188.330
Ödenen Faiz
7a -854.627 -416.494
Alınan Faiz
148.628 105.323
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 -297.694 68.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.548.486 3.481.630
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.401.175 215.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.949.661 3.696.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.253.584 8.508.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.203.245 12.204.855
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.214.609 10.260.355
Finansal Yatırımlar
6 1.022.898 73.644
Ticari Alacaklar
12.487.193 5.117.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 732.229 472.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.754.964 4.644.710
Diğer Alacaklar
9 461.886 158.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 372.227 120.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.659 37.993
Türev Araçlar
8 47.794 100.573
Stoklar
10.622.947 5.903.274
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.575.718 1.861.020
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.575.718 1.837.687
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
163.183 380.186
Diğer Dönen Varlıklar
18 860.459 809.432
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
131.444 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
729.015 809.432
ARA TOPLAM
48.456.687 24.663.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.456.687 24.663.860
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
822 822
Ticari Alacaklar
2.554 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.554 0
Diğer Alacaklar
9 132.186 113.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 28.703 17.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.483 95.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 979 0
Maddi Duran Varlıklar
12 28.363.627 21.297.137
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 588.844 431.203
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.445.293 36.668.713
Şerefiye
14 11.007.109 6.506.587
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 41.438.184 30.162.126
Peşin Ödenmiş Giderler
17 493.715 305.481
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.140.868 2.031.664
Diğer Duran Varlıklar
18 1.228 935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.170.116 60.849.021
TOPLAM VARLIKLAR
133.626.803 85.512.881
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.557.272 2.678.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.557.272 2.678.964
Banka Kredileri
7a 6.557.139 2.678.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 133 203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.719.676 3.795.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.719.676 3.795.733
Banka Kredileri
7a 3.333.241 1.214.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 161.511 94.245
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 3.224.924 2.487.394
Ticari Borçlar
22.584.358 12.701.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.823.573 790.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.760.785 11.911.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
342.917 219.572
Diğer Borçlar
9 7.164.920 3.542.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 18.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.164.920 3.524.113
Türev Araçlar
8 1.390.277 444.129
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 169.502 148.584
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
631.992 178.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.009.751 675.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
598.403 439.170
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
411.348 236.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 161.668 136.140
ARA TOPLAM
46.732.333 24.521.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.732.333 24.521.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.419.043 14.771.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.419.043 14.771.633
Banka Kredileri
7a 521.881 2.313.176
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7b 508.113 409.485
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7a 20.389.049 12.048.972
Ticari Borçlar
2.460 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.460 2.091
Diğer Borçlar
9 8.778 7.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.778 7.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 569.563 508.945
Türev Araçlar
8 775.591 708.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 275 14.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
428.427 348.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
428.427 348.640
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 7.414.991 5.291.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 6.576 5.479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.625.704 21.658.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.358.037 46.180.388
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.137.890 18.715.082
Ödenmiş Sermaye
15 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
15 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
204.017 204.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.642 -54.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.642 -54.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.715.033 10.467.910
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.933.590 15.628.030
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.218.557 -5.160.120
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 451.694 372.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.872.174 6.000.867
Net Dönem Karı veya Zararı
1.293.926 1.068.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.130.876 20.617.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.268.766 39.332.493
TOPLAM KAYNAKLAR
133.626.803 85.512.881
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
814.759 -814.759 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228 1.877.217 -744.362 710.294 1.843.377 2.421.439 4.264.816
Dönem Karı (Zararı)
710.294 710.294 625.913 1.336.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228 1.877.217 -744.362 1.133.083 1.795.526 2.928.609
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.160.716 -1.160.716 -414.745 -1.575.461
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.358.243 -2.815.405 372.939 6.027.799 710.294 13.488.425 14.215.658 27.704.083
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
78.755 989.548 -1.068.303 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.305.560 -3.058.437 1.293.926 7.541.049 10.812.642 18.353.691
Dönem Karı (Zararı)
1.293.926 1.293.926 965.003 2.258.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.305.560 -3.058.437 6.247.123 9.847.639 16.094.762
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.118.241 -1.118.241 -299.177 -1.417.418
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 204.017 -54.642 24.933.590 -8.218.557 451.694 5.872.174 1.293.926 25.137.890 31.130.876 56.268.766
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.258.929 1.336.207 2.468.719 919.589
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 228 0 228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 304 0 304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -76 0 -76
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -76 0 -76
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.094.762 2.928.381 14.996.824 1.130.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.380.898 3.957.049 19.472.931 1.480.010
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-643.834 -157.685 -2.231.063 -140.341
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -4.495.098 -1.098.006 -2.844.649 -278.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
852.796 227.023 599.605 69.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
852.796 227.023 599.605 69.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.094.762 2.928.609 14.996.824 1.130.763
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.353.691 4.264.816 17.465.543 2.050.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.812.642 2.421.439 10.176.164 1.074.094
Ana Ortaklık Payları
7.541.049 1.843.377 7.289.379 976.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054378
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