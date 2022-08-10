***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 38.304.686 16.546.562 24.535.724 10.387.229Satışların Maliyeti-24.693.482 -10.675.297 -15.711.125 -6.467.907TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.611.204 5.871.265 8.824.599 3.919.322BRÜT KAR (ZARAR)13.611.204 5.871.265 8.824.599 3.919.322Genel Yönetim Giderleri-2.441.651 -1.171.096 -1.339.494 -643.634Pazarlama Giderleri-6.260.644 -3.132.392 -3.760.884 -1.824.796Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.327.527 335.571 1.810.472 151.168Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.911.162 -306.759 -880.976 -111.446ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 5.325.274 1.596.589 4.653.717 1.490.614Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 211.588 600.095 162.455 54.702Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -599.749 -26.918 -29.235 -16.042Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -62.308 -172.328 -9.258 -86.168FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4 4.874.805 1.997.438 4.777.679 1.443.106Finansman Gelirleri21 2.846.397 1.013.586 1.059.092 340.955Finansman Giderleri21 -3.902.189 -1.167.679 -1.988.898 -543.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 3.819.013 1.843.345 3.847.873 1.240.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -1.560.084 -507.138 -1.379.154 -321.080Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.403.038 -517.426 -977.142 -322.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-157.046 10.288 -402.012 1.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.258.929 1.336.207 2.468.719 919.589DÖNEM KARI (ZARARI)2.258.929 1.336.207 2.468.719 919.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar965.003 625.913 1.042.794 504.458Ana Ortaklık Payları1.293.926 710.294 1.425.925 415.131Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 2,18530000 1,19960000 2,40820000 0,70110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.778.679 3.380.859Dönem Karı (Zararı)2.258.929 1.336.207Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.258.929 1.336.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.385.652 1.700.752Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.888.871 1.096.470Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 872.152 21.516Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 164.927 70.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 1.025.025 337.987Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-381.970 138.193Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28 363.405 -74.382Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 62.308 172.328Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.560.084 507.138Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -169.932 -117.786Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler782 -451.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.006.949 766.587Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.512.113 -3.180.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler346.201 36.716Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.049.142 -970.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.628.294 3.332.316Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.593.709 1.549.072Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.651.530 3.803.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.271 -27.562Vergi İadeleri (Ödemeleri)-833.580 -395.125YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.591.244 -1.112.527Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları28 -243.310 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -1.000 -87.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri262.870 161.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -2.411.804 -1.187.490Verilen Nakit Avans ve Borçlar-198.000 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-198.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.361.051 1.213.298Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -78.873 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7a 14.862.363 7.607.544Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7a -7.796.403 -3.872.031Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7b -101.062 -90.988Türev Araçlardan Nakit Girişleri36.990 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-141.000 0Ödenen Temettüler-1.417.271 -2.188.330Ödenen Faiz7a -854.627 -416.494Alınan Faiz148.628 105.323Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 -297.694 68.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.548.486 3.481.630Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.401.175 215.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.949.661 3.696.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.253.584 8.508.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.203.245 12.204.855Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.214.609 10.260.355Finansal Yatırımlar6 1.022.898 73.644Ticari Alacaklar12.487.193 5.117.061İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 732.229 472.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.754.964 4.644.710Diğer Alacaklar9 461.886 158.315İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 372.227 120.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89.659 37.993Türev Araçlar8 47.794 100.573Stoklar10.622.947 5.903.274Peşin Ödenmiş Giderler17 1.575.718 1.861.020İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 23.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.575.718 1.837.687Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar163.183 380.186Diğer Dönen Varlıklar18 860.459 809.432İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar131.444 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar729.015 809.432ARA TOPLAM48.456.687 24.663.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.456.687 24.663.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar822 822Ticari Alacaklar2.554 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.554 0Diğer Alacaklar9 132.186 113.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 28.703 17.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.483 95.657Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 979 0Maddi Duran Varlıklar12 28.363.627 21.297.137Kullanım Hakkı Varlıkları11 588.844 431.203Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.445.293 36.668.713Şerefiye14 11.007.109 6.506.587Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 41.438.184 30.162.126Peşin Ödenmiş Giderler17 493.715 305.481Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.140.868 2.031.664Diğer Duran Varlıklar18 1.228 935TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.170.116 60.849.021TOPLAM VARLIKLAR133.626.803 85.512.881KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.557.272 2.678.964İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.557.272 2.678.964Banka Kredileri7a 6.557.139 2.678.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 133 203Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 6.719.676 3.795.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.719.676 3.795.733Banka Kredileri7a 3.333.241 1.214.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 161.511 94.245İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 3.224.924 2.487.394Ticari Borçlar22.584.358 12.701.964İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 1.823.573 790.122İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.760.785 11.911.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar342.917 219.572Diğer Borçlar9 7.164.920 3.542.190İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 0 18.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.164.920 3.524.113Türev Araçlar8 1.390.277 444.129Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 169.502 148.584Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü631.992 178.829Kısa Vadeli Karşılıklar1.009.751 675.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar598.403 439.170Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar411.348 236.119Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 161.668 136.140ARA TOPLAM46.732.333 24.521.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.732.333 24.521.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 21.419.043 14.771.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.419.043 14.771.633Banka Kredileri7a 521.881 2.313.176Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 508.113 409.485İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 20.389.049 12.048.972Ticari Borçlar2.460 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.460 2.091Diğer Borçlar9 8.778 7.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.778 7.020Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler10 569.563 508.945Türev Araçlar8 775.591 708.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 275 14.697Uzun Vadeli Karşılıklar428.427 348.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar428.427 348.640Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 7.414.991 5.291.833Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 6.576 5.479TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.625.704 21.658.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.358.037 46.180.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.137.890 18.715.082Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)204.017 204.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.642 -54.642Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.642 -54.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.715.033 10.467.910Yabancı Para Çevrim Farkları24.933.590 15.628.030Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.218.557 -5.160.120Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 451.694 372.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.872.174 6.000.867Net Dönem Karı veya Zararı1.293.926 1.068.303Kontrol Gücü Olmayan Paylar31.130.876 20.617.411TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.268.766 39.332.493TOPLAM KAYNAKLAR133.626.803 85.512.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 1.364.733 6.773 -32.151 6.481.026 -2.071.043 372.939 5.213.040 814.759 12.805.764 12.208.964 25.014.728Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler814.759 -814.759 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228 1.877.217 -744.362 710.294 1.843.377 2.421.439 4.264.816Dönem Karı (Zararı)710.294 710.294 625.913 1.336.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228 1.877.217 -744.362 1.133.083 1.795.526 2.928.609Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.160.716 -1.160.716 -414.745 -1.575.461Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 204.017 6.773 -31.923 8.358.243 -2.815.405 372.939 6.027.799 710.294 13.488.425 14.215.658 27.704.083Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 204.017 -54.642 15.628.030 -5.160.120 372.939 6.000.867 1.068.303 18.715.082 20.617.411 39.332.493Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler78.755 989.548 -1.068.303 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.305.560 -3.058.437 1.293.926 7.541.049 10.812.642 18.353.691Dönem Karı (Zararı)1.293.926 1.293.926 965.003 2.258.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.305.560 -3.058.437 6.247.123 9.847.639 16.094.762Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.118.241 -1.118.241 -299.177 -1.417.418Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 204.017 -54.642 24.933.590 -8.218.557 451.694 5.872.174 1.293.926 25.137.890 31.130.876 56.268.766Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.258.929 1.336.207 2.468.719 919.589DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 228 0 228Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 304 0 304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -76 0 -76Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -76 0 -76Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.094.762 2.928.381 14.996.824 1.130.535Yabancı Para Çevrim Farkları20.380.898 3.957.049 19.472.931 1.480.010Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-643.834 -157.685 -2.231.063 -140.341Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -4.495.098 -1.098.006 -2.844.649 -278.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler852.796 227.023 599.605 69.293Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri852.796 227.023 599.605 69.293DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.094.762 2.928.609 14.996.824 1.130.763TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.353.691 4.264.816 17.465.543 2.050.352Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.812.642 2.421.439 10.176.164 1.074.094Ana Ortaklık Payları7.541.049 1.843.377 7.289.379 976.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054378BIST