***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
24.07.2020 10:57
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait finansal raporlarının 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 12/08/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861558
BIST
11:04119.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:046,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8502
En Düşük
6,8335
11:047,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:04417,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,74
|Açılış
|: 417,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,01
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|17.512.097
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.251.222
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|KENT
|2.210,90
|26.979.167
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.943.071
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|YAPRK
|13,14
|873.592
|% -5,54
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,22
|901.002.045
|% 0,23
|
|SISE
|6,66
|815.257.647
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,35
|360.645.559
|% 0,86
|
|TRKCM
|4,43
|271.762.893
|% 4,48
|
|SODA
|7,36
|253.655.854
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,35
|360.645.559
|% 0,86
|
|SISE
|6,66
|815.257.647
|% 5,71
|
|TRKCM
|4,43
|271.762.893
|% 4,48
|
|TSKB
|1,26
|58.455.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|93.134.693
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6966
|8,7402
|% 0,08
|
|Frank
|7,3731
|7,4175
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.744
|20,10
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.359
|1.377
|10,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
|