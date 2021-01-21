***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
21.01.2021 09:09
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal raporlarının 25 Şubat 2021 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 25/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903588
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
0
En Düşük
0
18:057,4137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:059,0043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
18:05445,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 445,89
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 0,00
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% 0,00
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4137
|% -0,07
|
|Euro
|8,9915
|9,0043
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,1189
|10,1696
|% 0,24
|
|Frank
|8,3007
|8,3507
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|2,14
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP