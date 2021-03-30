***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
30.03.2021 18:20
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait finansal raporlarının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 05/05/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921923
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1171
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1058
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05450,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 450,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.037.963
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.178.695
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.242.428
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.310
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|6.425.009
|% 9,98
|
|IZFAS
|9,63
|12.192.760
|% -10,00
|
|YESIL
|108,00
|32.593.415
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.878.760
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.759.927
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.030.730
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.860.464.455
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.790.694.087
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.035.992.565
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|903.036.792
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|883.223.196
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|575.999.260
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|883.223.196
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.860.464.455
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|327.757.585
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|368.145.619
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3141
|8,3166
|% 1,43
|
|Euro
|9,7581
|9,7735
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,3825
|11,4396
|% 1,27
|
|Frank
|8,7896
|8,8425
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2125
|2,2236
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-26,83
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem