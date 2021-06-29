***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
29.06.2021 14:37
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait finansal raporlarının 12 Ağustos 2021 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 12/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944781
BIST
15:391.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,41
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
15:398,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0417
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
15:3910,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
15:39494,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,17
|Açılış
|: 494,70
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
493,50
BIST En Aktif Hisseler15:39
|YAPRK
|39,02
|14.432.813
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.385.874
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|410.974.787
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.593.739
|% 9,88
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.272.458
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,48
|933.360.476
|% -2,74
|
|GARAN
|8,19
|705.996.779
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,92
|456.804.330
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|410.974.787
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,90
|344.132.983
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,92
|456.804.330
|% -1,03
|
|PEKGY
|1,00
|97.743.303
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,17
|204.112.614
|% 0,46
|
|GARAN
|8,19
|705.996.779
|% 0,12
|
|TSKB
|1,27
|107.597.611
|% 0,00
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7200
|8,7257
|% 0,49
|
|Euro
|10,3538
|10,3736
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0094
|12,0696
|% -0,14
|
|Frank
|9,4052
|9,4619
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% 0,28
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-14,94
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|-24,41
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-11,81
|
|Çeyrek
|792
|810
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,31
|