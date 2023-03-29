***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
29.03.2023 12:42
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait finansal raporlarının 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 03/05/2023
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129051
BIST
13:354.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -20,88
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3519,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3520,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0656
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:351.210,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.210,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EKSUN
|71,50
|3.082.079
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.585.495
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.726.743
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|58.975.615
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|4.954.362.198
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|732.040.320
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.207.926.270
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.475.009
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,03
|101.161.851
|% -9,87
|
|AKFYE
|20,34
|4.954.362.198
|% -10,00
|
|EREGL
|36,58
|3.485.257.157
|% 2,18
|
|ASTOR
|49,20
|3.207.926.270
|% -9,97
|
|THYAO
|119,00
|1.882.614.165
|% -0,34
|
|SISE
|42,18
|1.177.974.111
|% 0,43
|
|AKFYE
|20,34
|4.954.362.198
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.161.494
|% -1,73
|
|EREGL
|36,58
|3.485.257.157
|% 2,18
|
|ISCTR
|12,94
|1.061.127.797
|% -0,46
|
|KATMR
|1,30
|94.496.744
|% 1,56
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1331
|19,1377
|% 0,12
|
|Euro
|20,7778
|20,7858
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,5451
|23,6632
|% 0,10
|
|Frank
|20,7726
|20,8978
|% 0,32
|
|Riyal
|5,0803
|5,1058
|% 0,09
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|8.172
|8.296
|-4,00
|
|Tam
|8.187
|8.270
|-61,00
|
|Yarım
|4.014
|4.047
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.023
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|0,63
|