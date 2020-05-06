***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel bir pandemiye dönüşen KOVİD-19 faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda etkisini sürdürmektedir. Operasyonel bazdaki faaliyet sonuçlarımızda paylaştığımız üzere KOVİD-19, özellikle Mart ayı ortasından bu yana sonuçlarımızı olumsuz şekilde etkilemekte ve bu durumun ikinci çeyrekte de devam etmesi beklenmektedir.Krizin olası sonuçlarını değerlendirdiğimizde, oluşabilecek her türlü sonucu yönetebilmek amacıyla çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz.Şu anda, KOVID-19'un ülke ekonomileri üzerindeki etkisi, hükümetlerin aldığı önlemlerin etkinliği, etkileşimde bulunulan turizm gibi diğer sektörler üzerindeki etkisi ve normalleşmeye kademeli olarak tahmini geçiş zamanını da göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürekli olarak gözden geçirdiğimiz ve gerekli önlemleri aldığımız bir süreci yönetiyoruz. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda mevcut durumda Bira Grubu hacimlerinin yıllık bazda düşük çift haneli düşüş kaydetmesini bekliyoruz.Krizin başlangıcından beri, taahhüt edilmemiş olan tüm operasyonel giderlerimizi ve yatırım harcamalarımızı askıya aldık. Kriz için alınan önlemlerin yanı sıra, özellikle Türkiye bira operasyonlarımızda yılın başından beri sürdürülen ve sonrasında kapsamı genişletilen Sıfır Tabanlı Harcama programımız sayesinde maliyetlerimizin ve operasyonel giderlerimizin yıllık bazda makul oranda artış göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle, 2020 yılının ilk çeyreğinde FAVÖK marjının bir önceki yıla göre önemli oranda daralma göstermiş olmasına rağmen, bu durum işimizin sezonsallığından kaynaklanmakta olup FAVÖK marjında tüm sene için beklediğimiz daralmayı yansıtmamaktadır. Tasarruflar ve kısıntılar neticesinde yatırım harcamaları nominal bazda geçtiğimiz senenin altında gerçekleşecek olup net satış gelirlerinde beklenen düşüşe rağmen, yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranının geçen yılın seviyesinin üstüne çıkması beklenmemektedir.Sonuç olarak, alınan önlemlerin, salgının etkisini ve sonrasında beklenen potansiyel ekonomik dalgalanmalardaki riski azaltarak gelirlerimize ve serbest nakit akışımıza önemli ölçüde destek olması beklenmektedir.Salgının süresi, ekonomi üzerindeki etkisi, hane halkı geliri ve tüketici harcamalarının seyri ile ilgili belirsizlikler dikkate alındığında, daha önce paylaştığımız 2020 beklentilerimizi korumanın içinde bulunduğumuz zorlu koşullarda gerçekçi olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak ikinci çeyrek sonuçlarımız önümüzdeki dönemde daha somut ve detaylı bir beklenti sunmamız açısından kritik önem taşıyacaktır.*2020 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843161BIST