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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

12.08.2021 21:07



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Yılın ilk yarısında beklediğimizden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizden, meşrubat operasyonları için tüm yıla ilişkin hacim ve gelir hedefimizi revize ediyoruz ve bu revizyonları Anadolu Efes'in beklentilerine de yansıtıyoruz. Bira Grubu beklentimizde ise herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Her iki iş kolu için de karlılık konusunda daha temkinliyiz, bu sebeple maliyet ve emtia fiyatlarında baskıları göz önünde bulundurarak tüm yıla ilişkin beklentimizi koruyoruz. Bahsedilen maliyet baskılarının yılın ikinci yarısında etkili olması beklenirken mevcut hedging mekanizmalarının büyük ölçüde koruma sağlayacağını öngörmekteyiz. Buna göre,
Konsolide Satış Hacmi'nin orta tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: düşük-orta tek haneli)
Bira Grubu Satış Hacmi'nin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (öncekiyle aynı)
Meşrubat Grubu Satış Hacmi'nin yüksek tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: %4-%6 aralığında büyüme)
Konsolide Net Satış Gelirleri'nin her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta-onlu yüzdelerde büyüme)
Bira Grubu Net Satış Gelirleri: Kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak, düşük onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (öncekiyle aynı)
Meşrubat Grubu Net Satış Gelirleri:  Kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin düşük/orta yirmili yüzdelerde olması beklenmektedir. (önceki: yüksek-onlu yüzdelerde büyüme)
*2021 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957810


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BASGZ 18,20 193.646.408 % 9,97  
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