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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

09.05.2022 19:22
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         2022 yılına ilişkin beklentilerimizde de belirttiğimiz gibi, bu yıl en az geçen yıl kadar, hatta daha zorlu şartlarda başladı. Yıl, Kazakistan'da yaşanan bazı sosyal karışıklıklıklarla başladı. Ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması üzerine iki ülke arasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda 24 Şubat'ta Ukrayna'daki üretim faaliyetlerimizi durdurduk.
Bu talihsiz olaylar, zaten zorlu olan makro çevre üzerinde daha fazla baskı yaratmaktadır. Öte yandan, ilk çeyrekte elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, önümüzdeki yıl için bize güven vermektedir.  Devam eden jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki mevcut riskler, tüm operasyonlarda gözlemlenen yüksek enflasyonist ortam, öngörülemeyen emtia fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar daha fazla fiyat artışı yapmamızı gerektirmektedir. Bu durum harcanabilir gelirin azalmasına ve dolayısıyla tüketici harcamalarında ve bira tüketiminde yavaşlamaya neden olabilir.
2022 yılı devam ederken, önümüzdeki belirsizlikler de benzersizliğini korumaktadır. Bununla birlikte, ilk çeyrekte elde ettiğimiz sağlam sonuçlar göz önüne alındığında, hacim beklentimiz dışında tüm beklentilerimizi koruyoruz.  Ukrayna'nın etkisini dahil ettiğimizde, hacimlerimizde raporlanan bazda orta-onlu yüzdelerde daralması beklenmektedir. Ukrayna'nın etkisi hariç tutulduğunda ise, bira grubu hacimlerinin orta-tek haneli seviyede daralacağı yönündeki beklentimizi koruyoruz. Anadolu Efes konsolide hacimlerinin ise düşük-tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. Ukrayna'dan kaynaklanan hacim kaybına rağmen, ilk planladığımızdan daha fazla yapılacak fiyat düzenlemelerinin sonucunda gelir ve FAVÖK marjına ilişkin beklentilerimizi koruyoruz. 
2022 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028047


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