***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Anadolu Efes Yıllık Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Tarihi 28.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,7 - Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,8 - 2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,9 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez" başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ana Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Annual General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 AoA change.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarihli toplantısında, Şirketin 2019 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 28.04.2020 Salı günü saat 14.00'da "Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye/Istanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadoluefes.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.anadoluefes.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834722BIST