***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamamız aşağıdaki şekildedir: Bugün çeşitli basın kaynaklarında Şirketimizin Carlsberg şirketinin Rusya'da bulunan 8 fabrikasını alacağına dair haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Şirketimizin 22 Nisan 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtildiği gibi Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in AB InBev Efes BV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124871BIST