***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.03.2023 09:53
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamamız aşağıdaki şekildedir: Bugün çeşitli basın kaynaklarında Şirketimizin Carlsberg şirketinin Rusya'da bulunan 8 fabrikasını alacağına dair haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Şirketimizin 22 Nisan 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtildiği gibi Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in AB InBev Efes BV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124871
BIST
13:195.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,81
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:1918,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:1920,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1146
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2424
13:191.162,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.161,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:17
|GOKNR
|17,71
|55.905.600
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.647.630
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.652.923
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.125.734
|% 9,92
|
|VKING
|48,44
|25.440.784
|% 9,79
|
|KATMR
|1,37
|46.636.680
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,06
|37.384.589
|% -8,10
|
|GLRYH
|10,00
|29.728.485
|% -6,80
|
|PENTA
|26,04
|607.178.557
|% -6,60
|
|TUPRS
|580,00
|2.586.825.229
|% 4,47
|
|ISCTR
|14,23
|2.578.847.332
|% -0,97
|
|EREGL
|39,44
|1.761.052.434
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,09
|1.688.923.162
|% -0,36
|
|THYAO
|132,00
|1.518.987.619
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,23
|2.578.847.332
|% -0,97
|
|YKBNK
|11,09
|1.688.923.162
|% -0,36
|
|EKGYO
|7,32
|792.063.370
|% -3,17
|
|KRDMD
|20,12
|1.358.970.830
|% -1,28
|
|SKBNK
|2,39
|133.118.443
|% -1,65
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9809
|18,9833
|% 0,05
|
|Euro
|20,2455
|20,2511
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,9263
|23,0412
|% -0,34
|
|Frank
|20,5619
|20,6858
|% -0,56
|
|Riyal
|5,0392
|5,0645
|% 0,01
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.831
|7.878
|-36,00
|
|Yarım
|3.826
|3.855
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.927
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,58
|