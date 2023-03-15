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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

15.03.2023 09:53
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamamız aşağıdaki şekildedir: Bugün çeşitli basın kaynaklarında Şirketimizin Carlsberg şirketinin Rusya'da bulunan 8 fabrikasını alacağına dair haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Şirketimizin 22 Nisan 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtildiği gibi Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in AB InBev Efes BV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere devam etmektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124871


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EMKEL 12,39 257.652.923 % 9,94  
ONCSM 127,40 84.125.734 % 9,92  
VKING 48,44 25.440.784 % 9,79  
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Altın Ons 1.904 1.905 0,46  
Altın Gr. 1.157 1.157 -4,54  
Cumhuriyet 7.794 7.912 -9,00  
Tam 7.831 7.878 -36,00  
Yarım 3.826 3.855 -17,00  
Çeyrek 1.913 1.927 -9,00  
Gümüş.Ons 21,77 21,81 0,10  
Gümüş Gr. 13,23 13,25 0,00  
B. Petrol 78,03 78,03 0,58  
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