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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi

24.05.2021 12:13



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

21 Mayıs 2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının ilgili şablon kullanılarak yenilenmesidir.
3 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurtdışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 20 Mayıs 2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2021/25 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.
SPK tarafından onaylanan ve SPK'nın 21 Mayıs 2021 tarihli ve E-29833736-105.02.02-6419 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937415


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