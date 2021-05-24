***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.05.2021 12:13
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
21 Mayıs 2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının ilgili şablon kullanılarak yenilenmesidir.
3 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurtdışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 20 Mayıs 2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2021/25 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.
SPK tarafından onaylanan ve SPK'nın 21 Mayıs 2021 tarihli ve E-29833736-105.02.02-6419 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937415
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:32
|TRILC
|42,90
|112.510.977
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.102.769
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.448.978
|% 9,96
|
|SANFM
|16,69
|6.801.062
|% 9,80
|
|TDGYO
|7,14
|8.549.393
|% 9,51
|
|DERHL
|8,12
|12.398.955
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.543.033
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,12
|22.141.741
|% -9,34
|
|JANTS
|81,90
|35.440.507
|% -6,93
|
|DOGUB
|5,27
|8.911.853
|% -5,39
|
|GARAN
|8,06
|706.375.627
|% -1,23
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|ASELS
|15,56
|509.105.080
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,30
|479.198.717
|% -0,08
|
|PETKM
|6,36
|397.452.508
|% -1,55
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|KRDMD
|7,98
|355.737.879
|% -0,62
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|TSKB
|1,39
|139.133.308
|% 1,46
|
|GARAN
|8,06
|706.375.627
|% -1,23
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|YKBNK
|2,16
|169.631.897
|% 0,00
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|KARSN
|4,71
|298.489.925
|% -2,69
|
|PETKM
|6,36
|397.452.508
|% -1,55
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3917
|8,3935
|% -0,26
|
|Euro
|10,2577
|10,2608
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8201
|11,8794
|% -0,44
|
|Frank
|9,3137
|9,3698
|% -0,24
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|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% -0,27
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|13:32
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,34
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|Altın Gr.
|508
|508
|-1,39
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|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|15,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,99
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,77
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|Çeyrek
|809
|828
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|0,14
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|Gümüş Gr.
|7,47
|7,47
|0,01
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|B. Petrol
|67,64
|67,64
|1,29
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