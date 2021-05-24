***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar21 Mayıs 2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının ilgili şablon kullanılarak yenilenmesidir.3 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurtdışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 20 Mayıs 2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2021/25 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.SPK tarafından onaylanan ve SPK'nın 21 Mayıs 2021 tarihli ve E-29833736-105.02.02-6419 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937415BIST