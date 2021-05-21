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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.05.2021 16:36



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 22

Ek Açıklamalar
3 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurtdışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 20 Mayıs 2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2021/25 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. SPK tarafından onaylanan ve SPK'nın 21 Mayıs 2021 tarihli ve E-29833736-105.02.02-6419 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AEFES-İhraçBelgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937227


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