***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 22Ek Açıklamalar3 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurtdışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 20 Mayıs 2021 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2021/25 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. SPK tarafından onaylanan ve SPK'nın 21 Mayıs 2021 tarihli ve E-29833736-105.02.02-6419 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 AEFES-İhraçBelgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937227BIST