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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.09.2023 17:08
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024

Ek Açıklamalar
31 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 28 Eylül 2023 tarih ve 57/1219 sayılı kararı ile onaylanmış olup, SPK'nın 2023/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anadolu Efes SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Anadolu Efesi İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198257


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Yarım 5.463 5.545 -22,00  
Çeyrek 2.723 2.772 -11,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,32  
Gümüş Gr. 19,75 19,76 -0,17  
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