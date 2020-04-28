***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da reddedilmesi ve yeni teklifin onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da reddedilmesi ve yeni teklifin onaylanması.Karar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AEFES, TRAAEFES91A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AEFES, TRAAEFES91A9 0 0Ek Açıklamalar17.04.2020 Resmi Gazete tarihli ve 7244 Sayılı Yasa ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenmiş olan Geçici 13 üncü Madde ile kar dağıtımına getirilen sınırlamalar ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihli kar dağıtım önerisi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.105.2632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 372.939.109,84* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.671.015.674,16 392.360.241,374. Vergiler ( - ) 649.511.414,16 05. Net Dönem Kârı 1.021.504.260 392.360.241,376. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.173.150.603,97. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.021.504.260 -780.790.362,53Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.071.529 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.025.575.789 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.021.504.260 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840881BIST