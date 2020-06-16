***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AEFES, TRAAEFES91A9 Peşin 1,7740000 177,4 15 1,5079000 150,79Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.07.2020 17.07.2020 16.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AEFES, TRAAEFES91A9 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.06.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2019 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 Tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak uygunluk görüşüne bağlı olarak hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden % 177,40 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,7740 TL (net 1,5079 TL) kar payı olmak üzere tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarında karın nakit olarak ödenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kâr payı ödemeleri, genel kurul onayını takiben ilgili Tebliğ'de öngörülen şartları yerine getiren pay sahiplerimize 14.07.2020 tarihinden itibaren, diğer pay sahiplerimize ise 01.10.2020 tarihinden itibaren nakden yapılacaktır.Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 2019 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.105.2632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 372.939.109,84* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.671.015.674,16 392.360.241,374. Vergiler ( - ) 649.511.414,16 05. Net Dönem Kârı 1.021.504.260 392.360.241,376. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.173.150.603,97. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.021.504.260 -780.790.362,53Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.071.529 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.025.575.789 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 19.245.874,67 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.002.258.385,33 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.050.394.736,56 1.050.394.736,56Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - -TOPLAM 892.835.526,08 1,5079 150,79Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851451BIST