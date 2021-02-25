***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AEFES, TRAAEFES91A9 Peşin 1,9348000 193,48 15 1,6445800 164,458Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.05.2021 01.06.2021 31.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AEFES, TRAAEFES91A9 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2020 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %193,48 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,9348 TL (net 1,64458 TL) kar payı olmak üzere 1,145,605,262.85 TL tutarında karın nakit olarak 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 2020 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.105.2632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 372.939.109,84* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.424.835.124,33 -223.385.005,394. Vergiler ( - ) 610.076.230,33 05. Net Dönem Kârı 814.758.894 -223.385.005,396. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.173.150.603,97. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 814.758.894 -1.396.535.609,29Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.260.740,56 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 825.019.634,56 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15.110.967,35 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 799.647.926,65 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.145.605.262,85 1.145.605.262,85Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - -TOPLAM 973.764.473,42 1,64458 164,458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913172BIST